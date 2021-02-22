太平區1位37歲的林姓女子患有輕微思覺失調症狀，日前上午一人徒步走進太平派出所，並稱剛從美國回台，要求員警帶她回市區租屋處，值班女警與其應對後發現女子疑有精神方面疾病，經多方面探詢女子反覆其詞，頻多次說自己從美國回台等言詞，最後女警透過警用人臉辨識系統過濾近20筆資料，終於查出林女身分並通知家屬前來，事後得知林女的病情原委，最後由家屬帶回照顧。

太平警分局太平出所警員陳稚允日前上午10點多執行值班勤務，忽有1女子徒步走進派出所，並向員警說自己從美國回台，並有在市區租房，希望警方以巡邏車護送返回住處，女警仔細詢問女子身分及確切住址，惟女子言詞反覆且辭不達意，頻稱自己叫「Jennifer」剛從美國回來，女警見女子精神狀況不穩，反倒運用技巧安撫其情緒，並提供杯水及麵包供其果腹，最後透過人臉辨識系統過濾資料，順利連繫到女子父親前來，如願協助返家。

女子父親表示，本身育有2女，姐妹感情甚好，么女自小患有精神方面疾病，待姐姐嫁到美國後，精神狀況更是每況愈下，常常幻想自己與胞姊旅居美國。現階段剩兩老在照顧她生活起居，此部分會再多注意其動態，非常謝謝警方熱心協助。

(中時 )