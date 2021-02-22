晶圓薄化大廠昇陽半導體(8028)1月營收2.26億元，創14個月來新高，年增20.56%，比去年12月高點再增長約4.3%。昇陽半元月營收年增逾二成，為今年業績成長打下基礎。
昇陽半導體去年第四季營收約6.42億元，比第三季營收5.91億元增長8.53%，為連續第二季呈現上升的格局。今年1月延續成長動能，第一季營運可望有撐。
隨著疫情趨緩，昇陽半導體自去年第三季起業績逐步回升，今年在半導體業成長可期，晶圓薄化訂單回籠，全年業績可望比去年成長，重回成長的趨勢。
昇陽半2020年全年營收24.42億元，比前年新高下滑7.81%。
去年受疫情影響，晶圓薄化需求延遲，昇陽半業績下滑，全年營收24.42億元，比前年新高下滑7.81%。去年前三季歸屬於母公司淨利9187萬元，年減66.47%，基本每股盈餘0.69元。
昇陽半有晶圓薄化及再生晶圓兩大業務，去年晶圓薄化接單受疫情影響，但再生晶圓需求仍強，支撐營收。
(時報資訊)
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