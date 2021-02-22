遠傳(4904)friDay今(22)日宣布攜手公視，合資開拍《你的婚姻不是你的婚姻》劇集作品，是遠傳friDay影音自去年啟動「原創IP投資」策略，完成首部原創IP多視角真人實境秀《極島冒險溜浪玖壹壹》後，接續的影音內容投資計畫，也是首部投資的戲劇類作品。

遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，2020年的疫情發展出人意表，但OTT產業卻成為受惠者，單純擴充片量並不足以牢牢抓住觀眾眼球，獨家且精緻的內容才是OTT產業的決勝關鍵。

尹德洋表示，台灣這幾年有許多出色的作品，無論導演、編劇、演員、製作都有堅強的實力，過去遠傳friDay影音積極參與金馬獎、金穗獎、台北電影節的直播與活動推廣，現在則拓展更多元的方式來支持台灣影視，包含獨家購入台灣政治劇《國際橋牌社》、投資university cafe《out of box 讓夢遠傳》計畫拍攝台灣年輕人尋夢故事，去年開始也將觸角延伸至『原創IP投資』，投資台灣優質影視作品，如多視角真人實境秀《極島冒險溜浪玖壹壹》，一方面既鼓勵台灣優秀的影音創作人才，另一方面也壯大遠傳friDay影音獨家影片的陣容。本次攜手公視，合資拍攝《你的婚姻不是你的婚姻》是一個全新的里程碑，遠傳friDay影音要成為「全台觀眾家戶必看的OTT平台」。

《你的婚姻不是你的婚姻》預計2021年4月陸續開拍，將於2022年第二季推出。

電信業在5G時代力拚內容，先前台灣大(3045)旗下下串流影音平台myVideo也與公共電視共同出品年度旗艦台劇《天橋上的魔術師》，台灣大也積極致力於投入內容的扶植創作，力拚讓全球都可以看到台灣的軟實力。

(時報資訊)