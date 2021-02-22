訊連（5203）旗下轉投資的玩美移動22日宣布，除了原本的虛擬試妝以外，再擴張業務觸角，推出全新AR 3D虛擬試戴眼鏡服務，眼鏡品牌可透過該服務，為消費者提供幾可擬真的虛擬眼鏡產品，將有望顛覆傳統的眼鏡購買模式。

玩美移動2015年從訊連科技獨立出去，近年來快速拓展至全球市場，是台灣目前最大的軟體投資案，旗下4款應用程式玩美彩妝、玩美相機、玩美甲、玩美Fun截至目前為止，總下載量達9億次，AR試妝次數一年更可高達100億次，與全球知名美妝品牌合作數量達300家，讓消費者可輕鬆體驗不同美妝產品、虛擬試妝、快速肌膚檢測、獲得個人化美妝保養產品建議等服務，為台灣本土軟體界的指標廠商。

近期玩美移動再擴張業務觸角，推出虛擬眼鏡試戴服務，可將線上產品目錄變成虛擬眼鏡試衣間。玩美移動表示，與消耗大量時間、精力的傳統3D掃描建模步驟不同，透過AR科技，僅需輸入3張產品圖片即可自動生成3D眼鏡模型，並可提供即時虛擬試戴，可節省品牌為整個產品系列創建3D眼鏡模型的時間。

玩美移動表示，這項新技術相容於桌上型電腦與行動裝置，從平光眼鏡到時尚墨鏡都能透過AR 3D眼鏡服務均可準確展示。此外，品牌也可以在鏡片上添加不同的反射效果，進而提升視覺美感。

(工商 )