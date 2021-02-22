最新研究顯示，受到新冠病毒疫情所累，2020年全球企業發放給股東的股利大幅縮水12.2％至1.26兆美元，創金融海嘯以來的逾十年最大減幅，不過美國企業仍維持股利成長。至於今年，專家預料企業派發股利將攀升最高5％。

新冠病毒引發全球公衛危機，各地政府為遏止病毒傳染而啟動封鎖，商業活動銳減。根據資產管理公司駿利亨德森（Janus Henderson）發布的全球股息指數（Global Dividend Index）報告，全球企業在2020年第二季到第四季間削減或取消的股利總計2,200億美元，合計派發股利達9,652億美元。該份報告主要分析全球1,200家市值最大企業股利情況。

研究發現，英國與歐洲企業削減股利情況最嚴重，主要受累於監管機關要求銀行業暫停派發股利。

不過，美國企業股利不減反增，展現上揚力道，2020年派發股利成長2.6％。該報告指出，「北美表現良好的原因在於企業維持股利，以暫緩或縮減庫藏股規模取而代之，另一方面也因為監管機關對銀行業者比較寬容所致。」

駿利亨德森指出，跡象顯示至少一些企業的股利已開始回升，以最樂觀的預期來看，今年全球股利發放將增長5％，若以最壞的預測基準，全年股利則將衰退2％。

(工商 )