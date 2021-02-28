香港政府28日通知香港民主派多位人士，稱其有發起或參與去年7月民主派「35＋」（即立法會席次過半）初選，涉嫌違反《港區國安法》的顛覆國家政權罪，28日到全港各區多個警署報到，其中47人被起訴且不得保釋，明早出庭。對此，陸委會發聲明表示，表達高度關切，亦對傷痕纍纍的香港民主及人權，感到萬分沉痛。

陸委會表示，對於香港多名民主派人士，因參與去年香港立法會初選遭控顛覆國家政權事，表達高度關切，亦對傷痕纍纍的香港民主及人權，感到萬分沉痛。香港民主派的立法會初選，早在過去即有前例，不論過去或現在，民主派人士的出發點，歸根究底都只是愛香港的初心，過去能做，但現在卻被解讀為顛覆政權，相信各界都難以接受。陸委會向對岸喊話：「一味蠻橫打壓，只會引發更多的對抗與敵意，無助於香港的繁榮與穩定，只有將民主自由權利還給港人，才能讓香港長治久安」。

(中時 )