前不久的江陳會時，有陸配跑到機場歡迎陳雲林會長，期望代表大陸的陳會長可以看看她們。沒關係，她們可以與陸委會主委賴幸媛面對面談談。

「劉茜有沒有來？」活動快結束時，賴主委和我問在場的陸配。隔天賴主委收到了劉茜的第二封信。

賴主委：

我一直渴望著能有機會見上您一面，沒想到今天三月六日那麼好的機會我竟然錯過了。我是十二點二十分離開姊妹們，趕去上班，聽說沒有多長時間，您親自出面接見我們在座的所有姊妹，還一一握手錶達問候，真是感慨萬千，整晚難入眠，只好提筆給您回信。

您對我案情的關懷，讓我深深感受到民主國家的好，在大陸像我這樣的小百姓是無法享受到這種榮耀的。我的個案還是驚動到您來操勞，是我把個人的私利看得太重了，又實在是情非得已才貿然向法令挑戰。在走投無路的情況下，又在報紙上看到您向大陸配偶發布的新聞稿才認識您；想到天下慈母一條心才斗膽向您求救，想不到您會重視我的個案，讓我真正享受到民主國家人民的權利，得到重視。

我算是遇到了貴人，賴主委，寫這封信給您，我還有一份最重要的心意要告訴您，不管我的小孩能否順利來臺團聚，我讓您在百忙之中為我個人的家事操勞是我的罪過，我都將懷著這種罪過的心情感激您一生。

祝您

好人 一生平安！

劉茜 跪謝 九八.三.六晚

這信讓我心裡內疚。與幼兒共同生活是基本人權，聯合國的國際公約所明文保障，還她基本權益是政府的義務。劉茜與小文的心頭肉，有民進黨立委在質詢時，公開叫他們拖油瓶，列席內政委員會時，我親身親耳看她聽她說反對賴主委幫大陸女性的拖油瓶。劉茜、小文算幸運，她們的行動，背後都有極愛她們的先生的支持。把太太的骨肉也當成自己的寶貝的，不只他們。臺北大安區的蕭先生寫信陳情，附上他、妻子和妻子前婚生兒子的合照，照片中他有點嚴肅，眼神卻有笑意。他寫著：賴主委，希望我們全家可以再次團聚，永遠在一起。南臺灣的陳先生則透過《聯合報》網站的部落格持續控訴既有規定的不人道，他說法令規定大陸配偶至少要來臺八年才能取得中華民國身分證、戶籍，有戶籍後五年才能接十二歲以下的前婚生子女來臺，五加八一定大於十二，這是故意絕人之路。陳先生部落格的頭像，永遠標記著「政府讓我家庭破碎不能團圓」，瀏覽聯合新聞時我常看見。五加八等於十三大於十二的規定，初次看到時，民進黨仍執政，我還在英國做移民法律服務工作，這規定我相信非刻意，但仍覺怵目驚心，自此在腦裡徘徊不去。

問題找到了解答

牽涉到劉茜等人兒女來臺事宜的行政命令多非陸委會主管，卻是陸委會法政處主管與同仁們的創意，找到了解決方法。在陸委會的小會議室裡，我聽著他們再次檢視了一部又一部的法令，再次協調、討論如何在不牴觸母法的前提下作更動，他們交頭接耳談該如何用甲命令的規定接上乙命令做出解套的空間。突然有人起身在黑板上寫下一個方案，像數學公式，裡面有加號、等號和數字，我們的問題找到了解答。

整個案子不是行政單位說了就算，趕在立院休會前送到立院，民進黨委員反對，交付黨政協商之後，好幾個禮拜的等待，讓人擔心夜長夢多。透過運作，陸委會拜託吳育昇委員利用他輪值主席時來主持協商。案子多、會議冗長，談到這案子時，只記得立委席上剩陳雪慧主任一個人面對官員席上我們十幾個同仁，她起身走向主席指出了協商結論上的問題，然後大家依她的意見，定案。

七月的一個下午，我接到鄭小文的電話：

「我和女兒在桃園機場了。」

「啊？」

「我好像在作夢，我怕這不是真的，我終於把女兒帶來了。」

劉茜也傳來好消息，她說她到大陸辦文件接孩子時，大陸的地方官員不相信，告訴她這不是真的。她告訴大陸地方官員，她見到了賴主委，臺灣就馬總統最大，賴主委第二大，賴主委幫忙的。大陸地方官員說，妳被騙子騙了。

（待續）