前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）任內挺台抗中立場鮮明，成為許多台派團體邀訪目標。外交部表示，歡迎蓬佩奧前國務卿擇期來台灣進行訪問，不過目前雙方尚未討論具體訪台的相關規劃。

蓬佩奧接受《中央社》專訪表示，他不便評論他可能訪問或不會訪問哪些地方；若哪天有機會造訪那裡（台灣），會是很棒的事。

外交部表示，我國政府由衷感謝美國前國務卿蓬佩奧在任內對強化台美關係的重要貢獻與許多友好作為。我方極為珍惜與蓬佩奧前國務卿的長遠友誼，也誠摯歡迎蓬佩奧前國務卿擇期來台灣進行訪問。目前雙方尚未討論蓬佩奧前國務卿具體訪台的相關規劃。

外交部指出，邀請美國現任及卸任政府官員等政要訪問台灣，一直是我國政府對美工作重要的一環。未來外交部將視全球「新冠肺炎」（COVID-19）疫情發展，並依據疫情指揮中心相關規定，調整各項邀訪規畫，以持續與美方各界友人共同努力，穩健深化台美實質夥伴關係。

(中時 )