110學年度學科能力測驗已於1月考完，大學入學考試中心將於24日上午9時起開放網路和電話語音查詢學測成績，考生可用學測成績參加大學個人申請管道。

大考中心表示，學測成績將於2月24日公布，上午9 時起提供網路和語音查詢，報名資料有填手機號碼的考生，24日將收到簡訊通知成績，學測成績單25日寄發。

考生如對成績有疑義，可於2月25日上午9時至3月2 日下午5時申請成績複查，每科作業費新台幣50元，複查結果3月8日通知。

2月24日公布學測成績當天，大考中心也會公布學測5科的頂標、前標、均標、後標、底標等5標成績標準，考生可用學測成績參加大學個人申請招生管道，各校系從學測5科中，至多可選擇參採4科的成績。

大學甄選入學委員會資料顯示，個人申請管道於3月23日到3月24日開放報名，3月31日公布第一階段篩選結果，4月14日到5月2日進行第二階段指定項目甄試，各校於5月10日前公布錄取名單，錄取生需於5月13日到5月14日登記就讀志願序，5月20日公布統一分發結果。

大學問網站執行長魏佳卉分析，雖然今年學測數學號稱史上最難，分數可能降低，但配合國家政策及產業需求，台大、成大、清大、陽明交大等理工科系都增加外加名額，自然組考上頂大的機會也大幅提升。（編輯：張雅淨）1100223

(中央社)