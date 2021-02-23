經濟合作暨發展組織(OECD)最新統計，受到新冠疫情衝擊，2020年全世界15個主要國家中，絕大部分經濟都是負成長的，其中韓國衰退1%排名全球第三。第一名是中國大陸成長2.3%，第二名是萎縮0.8%的挪威。

至於緊接在韓國後面，2020景氣都是衰退國家依序為：印尼2.1％，瑞典2.8％，美國3.5％，日本4.8％，德國5％與法國8.2％。

至於英國經濟成長年減9.9％，西班牙更是衰退11％。

韓國2020經濟成長才萎縮1%，多虧出口反彈所致。除了出口表現亮眼外，韓國政府也大舉用銀彈攻勢，來抵抗新冠疫情造成經濟摧殘。

2020疫情元年期間，韓國出口在4月與5月都暴跌20％以上。之後，受惠於全球晶片等產品強勁需求，韓國在11月與12月又分別增加4.1％與12.6％。

同時，韓國政府大量釋出疫情紓困金援下，政府單位對經濟成長貢獻度為正的1%，至於被疫情傷的頗重的民間企業拖累經濟發展，則為負2個百分點。

2020年12月，OECD就預估韓國2021年經濟成長可望年增2.8％，在全球50個主要國家中排名第29。

另方面，中國大陸2021年可望看到8％經濟成長率，而法國與西班牙分別成長6％與5％，都歸因為2020年基期比較點太低所故。

(時報資訊)