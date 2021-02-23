交通部觀光局表示，「2021台灣燈會」雖因先前本土疫情升溫影響而決定停辦，但為不負燈藝師費心構思製作的作品及國人期待，決定以「台灣燈會．全台祈福」為概念，讓燈藝作品在台灣各地展出，使各地國人皆能感受燈會的設計美學與感動。

觀光局公布，「2021台灣燈會」副燈及部分燈區將在元宵節移至他處展出，2月26日至3月7日期間，副燈「竹鵲松風迎春曦」將在日月潭國家風景區車埕貯木池登場，「犢站金榜」及「懷舊時光燈區」於雲嘉南濱海國家風景區北門遊客中心亮相。

此外，「迎賓門」將於參山國家風景區八卦山生態遊客中心展出，「動物星光燈區」、「傳藝風華燈區」則將移展金門，為台灣燈會史上首次離島燈展。至於主燈及部分燈區，則預計6月中端午節在新竹高鐵站前廣場移展。

觀光局表示，「竹鵲松風迎春曦」展演期間晚上6～9點每30分鐘配合聲光秀進行展演。民眾活動期間與「竹鵲松風迎春曦」、「犢站金榜」拍照打卡上傳FB或IG，至南投車埕或台南北門遊客中心櫃台，出示手機畫面即可免費領取「活力牛」小提燈，每人限1份。

(時報資訊)