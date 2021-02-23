23日，韓國定調一項環保汽車產業五年計劃，其中包括到2025年，將環保汽車出口量擴增三倍之多。

根據韓國貿易，工業和能源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)最新數據，韓國包括電動與氫燃料電池等環保汽車出口量，預估到2025年時將達到83萬輛，遠高於2020年出口的28萬輛。

疫情爆發的2020年，韓國汽車出口總值為374億美元，年減13.1％。同時，電動汽車的出口卻大增39.9％，達46億美元。

韓國在過去的五年中，環保汽車出口成長超過三倍，政府單位預測到2025年，環保車將佔所有汽車總出口的35％，比2020年的14.6％大幅增逾兩倍。

在過去五年時間，環保車累計銷售量已從24萬輛，一舉狂增至82萬輛。2020年，韓國是全球第四大電動汽車出口國與全球最大的氫燃料電池模組生產國。

(時報資訊)