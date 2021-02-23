京城銀(2809)今（23）日召開法說會，展望今年營運，董事長戴誠志認為須觀察疫情及貨幣2大關鍵因素，對今年放款成長動能維持審慎樂觀，預期仍有足夠成長空間，資產品質亦可維持穩健水準，將在維持資產品質前提下追求成長。

戴誠志表示，去年考量未來放款成長拓展不易，決議積極衝刺放款規模，使京城銀去年放款增加300多億元、恢復到較舒適穩定的規模，且放款覆蓋率仍維持1.57％高水準，整體表現算是可圈可點，對此感謝全體員工的辛勞。

京城銀指出，經營團隊訂定的營運目標，包括資本適足率（BIS）維持逾13％、第一類資本比率維持逾11％水準，每股淨值維持穩健成長、長期股東權益報酬率（ROE）維持雙位數，每股現金股利維持穩定或成長，並在合適時機實施庫藏股，以強化股東報酬。

展望今年，全球貨幣寬鬆政策持續，國際資金充沛，台灣因疫情控制得宜、國內半導體產業暢旺、新興科技供應鏈布局效益漸顯，刺激台商資金持續回流、國際人才匯集，主計處預測台灣今年經濟成長率為4.64％，成長動能優於全球多數經濟體。

在此宏觀經濟經濟條件下，京城銀對今年放款成長動能維持審慎樂觀，指出目前存放比在近年平均水準，仍可提供足夠的放款成長空間。同時，外部環境良好，預期資產品質可望維持穩健水準。

淨利差（NIM）方面，京城銀去年淨利差逆勢維持小幅擴張態勢，惟考量資金成本進一步下降空間有限，預估今年淨利差將呈現持平水準，目標維持接近去年下半年的1.91～1.93％水準。

此外，京城銀持續布局數位金融服務，除增加相關IT資本支出、擴大招募優秀人才外，亦將陸續推出以客戶需求為導向、提升客戶體驗的數位金融產品。整體而言，將優先考量資產品質、注意風險控管、與客戶建立長期雙贏夥伴關係，在維持資產品質下追求成長。

戴誠志表示，每年經營都覺得有難關、均戰戰兢兢因應，特別是年初都覺得特別困難，但「關關難過關關過」。去年疫情使得各國競相貨幣寬鬆、印鈔刺激景氣，今年美國拜登政府預期仍會印鈔刺激經濟，貨幣的重新定義對銀行而言確實非常辛苦。

對於京城銀今年有無可能續繳去年的高成長表現，戴誠志認為有點難度、看似不很容易，但在貨幣重新定義情況下也並非不可能。他認為，今年主要觀察各國貨幣政策及疫情能否如預期獲得控制，而海運缺櫃、原物料上漲、通膨等小議題亦存在。

對於債券投資部分，京城銀表示，雖然去年平均收益率略有下滑，但考量現今利率水準，表現仍算不錯。戴誠志指出，目前債券部位不易重建，操作策略上聚焦爭取可以思考及等待的空間，預期海外債平均投資期間將維持7年左右、較舒適穩定的水準。

京城銀代理發言人洪振凱補充，目前至明年4月前沒有任何投資債券部會到期，因此沒有迫切回補部位的急迫性，預期今年債券投資規模將維持去年水準，未來2～3年亦將維持此穩定區間內。

(時報資訊)