兆豐銀率國銀之先宣布推出「綠建築」房貸優惠方案，若貸款戶物件為綠建築，將可免5,000元開辦費，兆豐銀指出，截至去年底國內已有9,255件公私有建築物取得綠建築標章或候選綠建築證書，因此未來作「綠建築」房貸大有空間，而這也是兆豐銀將ESG精神的實踐，從企金業務，更進一步延伸到消金業務。

此外，兆豐銀也宣布，去年全年的全年房貸累計撥款金額衝破1,200億元，年增率達64%，大部分為首購及換屋族，並帶動消金放款餘額成長排名躍升為全國第二。

其中線上申辦房貸也為兆豐銀在2020年得到可觀的房貸進件量。兆豐銀引述最新統計指出，其數位化服務平台「房貸e把兆」在搶攻線上年輕房貸族群大有展獲，平台上線不到兩年時間，透過該平台並經兆豐銀行核准的房貸金額已突破百億元，39歲以下年齡占比高達6成，對此兆豐銀進而統計，年輕買房族群多為首購自住需求，平均申貸金額約落在800萬元上下，

兆豐銀也指出，2020年底房貸戶基金申購餘額規模61億元，達到近三年新高水位；另房貸戶同時申辦信用卡，全年新增超過一萬戶，信用卡滲透率逾7成，累計辦卡戶數已破五萬人，帶進信用卡簽帳金額達23億元，且預估在適用新版LTV法、風險性資產下降情況下，對房貸業務推展亦應有所助益。

對於今年方向，兆豐銀行表示，已更進一步規劃，在站穩房貸市場後逐步滲透信貸市場，以期透過多元的消金產品拓展不同族群的消費金融市場。

(工商 )