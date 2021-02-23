逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:312021/02/23 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股23日出現震盪，盤中低點16,211點與19日低點一致，終場力守17日259點跳空缺口，維持強勢整理格局。至於耀登、高端疫苗等漲多股開始出現獲利了結賣壓，反觀主機板及板卡廠成功穩住盤面，元月營收創高族群也持續吸引買盤進駐，包括安力KY、全漢、微星、技嘉等。 個股方面，本周納入投資組合的僑威，元月營收首度突破10億創歷史新高，短線急漲可開始獲利出場。 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 逐洞賽｜證券分析師吳磊光 (工商 ) #高端疫苗 #微星 #技嘉 #全漢 #耀登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:302021/02/23 財經 商品、債息續揚 歐美股市嚇跌 04:102021/02/23 全球財經 ABF三虎猛 外資追捧 04:102021/02/23 證券．權證 《傳產》建物買賣移轉單位面積 台北大縮水居六都最小 08:012021/02/23 財經 股王大方配息 5.2萬零股股東樂透 04:102021/02/23 財經要聞 疫苗、生醫類股熄火 分析師：漲多整理、投資人小心又急又快 17:062021/02/23 財經 英業達Q1不淡 營運拚季季增 04:102021/02/22 證券．權證 比特幣超越黃金 概念股紅通通 04:102021/02/23 證券．權證 《盤中解析》台積電臉綠 台股回測5日線 10:512021/02/23 財經 15檔小而美 有望接棒大牛行情 04:102021/02/22 證券．權證 萬六散戶3大賺錢密技台積電靠1招抓神買點 00:032021/02/23 財經 財經熱門新聞 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 澳洲棉花豐收 沒陸182億市場農民狂找替代方案 - 財經 台積殺4天危險？散戶注意：台股沒破關鍵點就不必逃命 - 要聞 中澳惡鬥 1國大麥賺爆 今年輸陸上看100萬噸破紀錄 - 財經 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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