啟發投顧分析師楊基政表示，台股23日出現震盪，盤中低點16,211點與19日低點一致，終場力守17日259點跳空缺口，維持強勢整理格局。至於耀登、高端疫苗等漲多股開始出現獲利了結賣壓，反觀主機板及板卡廠成功穩住盤面，元月營收創高族群也持續吸引買盤進駐，包括安力KY、全漢、微星、技嘉等。

個股方面，本周納入投資組合的僑威，元月營收首度突破10億創歷史新高，短線急漲可開始獲利出場。

(工商 )