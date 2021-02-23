拿起麥克風，趙文俊為沒落的逢甲商圈進行導覽，期待有天恢復往日風華。（林和生攝）

拿著大聲公講述商圈過去風華，走進店家與職人閒話家常，受到新冠肺炎疫情影響，一年來國內旅遊成了首選，深入社區的小旅行為沒落許久的街廓帶來罕見人氣，在地人或許都在期待，有天真能恢復那人生鼎沸的景象。

從去年國內疫情解封後，對屏東文史有深入研究的趙文俊便帶起社區小旅行，從屏東火車站沿著逢甲商圈、再到中央商圈，全程靠著雙腳前進，每月2次開團幾乎秒殺，其中有6成以上都是外縣市遊客報名。

趙文俊說，屏東在日治時期有機場、有糖廠，像現今的六都一樣，都是吸引人口聚集的城市，人流帶來的消費力可觀，從華麗建築及老舊街廓留下的印記清楚可見；但隨著時代變遷、產業轉移，人口逐漸外流，留下只剩固守建物的住戶，眼看樓起樓塌。

平和里長伍靜華同樣投入商圈導覽，所在中央市場是屏東市首座公有市場，存在超過一甲子歲月，其中第一、三商場曾是屏東人時尚中心，還有南北雜貨集散地，在地居民說，當時人生鼎沸，南北旅人前來採購的榮景，是現在年輕人難以想像。

趙文俊分析，社區小旅行就算疫情解封後熱潮同樣不會散去，加上台灣防疫有成，甚至可以藉此吸引國外旅客加入在地體驗，未來藍圖他已經規畫的美好。

會如此投入，趙指著前方逢甲商圈說，他小時候這裡是全屏東最潮的地方，如今出租招牌掛滿街，希望透過導覽，不僅引進人氣，也希望對這街道有著想像的民眾能一起加入改造，期待看到它回到過去，那樣人潮擁擠的模樣。

(中時 )