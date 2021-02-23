負責建造獨立級濱海作戰艦(Independence-class LCS)的美國奧斯塔公司（Austal USA）因為大幅度的虧損，公司總裁克雷格·佩西瓦爾（Craig Perciavalle）宣布辭職。據美國和澳洲財務當局的調查，該公司2016年就有1億多美元的虧損，而損失與獨立級艦計劃有關。

防衛新聞(Defense News)報導，該公司在星期一在新聞稿中宣布，佩西瓦爾總裁已經辭職，在此期間由公司首席財務長路斯提‧莫達爾(Rusty Murdaugh)接任。

美國奧斯塔公司是澳洲奧斯塔造船公司的全資子公司，為上下隷屬關係。

2016年，該公司虧損1.209億美元，然而前一年同時期卻是盈餘8530萬美元。當時該公司將損失歸因於「低估沿海作戰艦的相關成本」

奧斯塔公司表示，內部調查之後發現，由於公司對這種新型軍艦的建造成本不夠了解，高估了傑克森號(USS Jackson ,LCS-6)的價值。

此外，當時也遇到獨立級的內部設計問題，美國海軍官員調查獨立級的不符合軍事規格閥門，這也增加了建造成本。之後美國海軍決定修改合約保留這些閥門，而沒有強迫公司更換所有閥門。

2016年，防衛新聞就曾報導過，奧斯塔公司表示，對獨立級修改設計，造成的成本增加已高於原前的估計，已經提到這項造艦工作很不划算。

該公司表示，建造和改裝獨立級，要達到更高的減震標準，以符合美國海軍《船舶規則》，都使造艦成本「大大高於原先估計」。

(中時新聞網)