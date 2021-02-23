部分立委一向被人認為只會在立法院打架、潑水，但其實也不乏專長和外型出眾亮麗的立委們，專攻資安大數據領域的台灣民眾黨立委高虹安，23日貼出一張新造型照片，高虹安透露自己剪完瀏海後，今天又被立院警衛攔下來，並要她出示「助理證件」，但一旁的眼尖同仁立馬認出她是「委員」化解尷尬，讓高虹安相當抱歉，自己剪太多劉海，照片PO出吸引3千多位網友大讚。

台灣民眾黨立委 高虹安。(圖/翻攝自 高虹安 臉書)

高虹安昨(22日)在臉書貼文呼籲，距離守護藻礁第二階段的連署只剩下六天不到，目前還缺20多萬份連署書，才能達到29萬份的有效連署，也才能在今年的8/28交由全民來公投。

她指出，桃園海岸歷經數千年，以一年生長0.05公分的速度，建立起屬於桃園海岸獨特的生態圈，這紫紅色堡壘–藻礁海岸更獲國際保育組織 Mission Blue列為東亞第一個希望熱點。但1980年代開始，桃園工業開發不斷，目前藻礁生態也只剩下1/4，而這僅存的1/4也將面臨蔡政府主導中油第三天然氣接收站的建置而再受衝擊。

除了呼籲連署公投外，高虹安今天也PO出一張「女神」自拍照，表示自己剪完瀏海新造型也一個月了，今天早上進立法院又被警衛攔下來...，對她說，「小姐！進入立法院請出示助理證件」。讓她感到相當困擾，深刻感受到人工智慧的人臉辨識，在口罩因素干擾下，髮型特徵有多麼重要。

(中時新聞網)