元宵節快到了，今年因為疫情關係，相關大型活動停辦，吃元宵恐成當天重頭戲。不過，熟稔民俗的人都知道，這一天也是求財、補財庫的絕佳日子。命理師楊登嵙表示，正月十五可補年頭運，這天記得到廟裡拜天官大帝、財神或拜土地公廟，將裝吉祥數的紅包放供桌上，拜完存放家中財位，就能旺整個上半年財運。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，正月又稱為元月，夜稱為「宵」，正月十五又是一年的第一個月圓夜，因此，漢文帝將它定為「元宵節」，又稱「元夜」或「元夕」，這是元宵節的最早緣由。

楊登嵙指出，上元、中元、下元節、農曆大年初一及三月十五財神爺聖誕，是一年中五次求財、補財庫的最佳時機。其中，上元農曆正月十五就是補年頭運，祈求神明保祐能旺整個上半年的財運。在這天，許多民眾會到廟裡向財神爺求財、補財庫、點財神燈，以求增旺財運。

楊登嵙建議， 想要在元宵節這天補財庫，民眾可在元宵節當天，在家準備好三牲、水果等供品，補財庫專用的金紙，向天官大帝祝壽，並祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。家中如無法擺案桌，也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇。

楊登嵙提醒，民眾祭拜時，要和神明說明自己的名字及住址，祈求賜與財富，祭拜時可準備一個紅包袋，裡面裝168、268或888等吉祥數字的金額，置於供桌之上，祭拜後隨身攜帶或存放在家裡客廳斜對角「藏風聚氣」的「財位」，便可因努力工作為自己帶來財運。

(中時新聞網)