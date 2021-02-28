金鐘影帝吳慷仁5年前曾宣布要戒掉17年菸癮，近日卻被拍到戒菸破功，對此，他就發文回應，更加碼自爆「陪吃已婚美麗姐姐」。

吳慷仁2016年宣布要戒菸，還因此一度體重暴增到81公斤，近日則被媒體直擊在路邊連抽2根菸，而他今（28日）就發文表示一大早即收到很多朋友的私訊，內容大概都是「戒菸100招」、「戒菸呼吸法」、「戒菸好簡單」等資訊，讓他不禁回應：「知道了知道了」、「我會參考會參考的，謝謝。」

知道了知道了～ 一早收到很多朋友的私訊～內容大概都是「戒菸100招」「戒菸呼吸法」「戒菸好簡單」等等的... 好好好....我會參考會參考的😘，謝謝。 不就一直都有被拍到嗎（別家的？）🤨，還特別幫我設一個版面🤔，好啦，我能理解你們一整天在台...

吳慷仁Kang Ren Wu 發佈於 2021年2月27日 星期六

不過，吳慷仁也另外補充：「我的宗旨是路邊抽煙閃行人（小朋友尤其），抽完煙頭不亂丟，保持街邊整潔～以上」，強調自己還是有在運動，更加碼自己爆料被拍到的10分鐘前才去阿財魚翅羹吃飯，「遇到一個已婚美麗姐姐（她住附近）也是單獨吃飯，我跑去跟她坐著吃聊天」，自嘲說：「那我不是要解釋更多」

最後，吳慷仁還幽默下Hashtag「小朋友不行學」、「哥哥不是好榜樣」，大方態度吸引網友留言笑稱「看完了！先點一根壓壓驚」、「哥抽的不是煙 是人生」，聽到有人誇他不影響別人就很棒了，吳慷仁也回覆「不棒，味道還是會傳播...我檢討」，同時也有許多粉絲關心道「戒菸很難，可從少抽開始做起，沒什麼事可以難倒你」、「宗旨很棒，有運動也很棒！但為了健康，不要抽煙更棒！」

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(中時新聞網)

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