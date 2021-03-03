童話裡的公主美麗又柔弱，總等著英俊的王子來相救；但現實生活中，如果遇上有公主病的女生，其實常讓人只想翻白眼。一名網友與友人聚餐，席間就出現一名「公主病女」，不但在飯局中間補妝，撲蜜粉撲到變成空污，連390元飯錢也不想出，讓這名網友忍不住笑著開嗆對方，讓眾多網友看了狂讚：結局真的是太爽了！

一名網友在Dcard發表《請不要跟公主病吃飯》一文，表示連假朋友揪吃飯，一行人共3男2女，其中一對男女正在曖昧中。而那對曖昧中的男女，「屬於剝蝦子要男生動手才要吃，飲料要男生先喝喝看甜不甜，在吃飯中拿鏡子補妝」。

「那位女孩不僅在飯局中向我演示了公主病最佳範例，也在飯局中用蜜粉在臉頰上拍出了空汙。原PO覺得不關他的事，因此就邊吃邊看戲。

飯局結束，因為一開始就說好AA制，於是工具男向蜜粉姐表示她的飯錢是390。豈料蜜粉姐補著唇膏回：「這你應該要出吧，你找我來的欸」，工具男唯唯諾諾小聲的說：「可是我錢帶不夠⋯」，蜜粉姐面露不悅說：「你連390都沒有？！」工具男只好低頭說：「那我去領錢」。

此時原PO再也受不了開口：「領什麼錢？誰吃的就誰付，有這麼難嗎？」，更回頭笑著對蜜粉姐補上一句：「你繼續這態度跟我朋友講話，我絕對婊爛你的臉」。

最後蜜粉姐冷冷的掏出錢包，拿出500說「不用找」，原PO也笑著回：「好，剩下的我幫你捐掉」。

這篇發文引發熱議，眾多網友紛紛回應：「這個結局真的是太爽了」、「真的超喜歡你講話方式，有種療癒的感覺」、「蜜粉拍出空污哈哈哈哈哈」、「公主病真的請走開」、「看完心情好爽啊啊」。原PO補充工具男已經放生蜜粉姐，也讓網友大喊慶幸。

(中時新聞網)