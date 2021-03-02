大陸以鳳梨多次檢出介殼蟲等為由，3月起全面禁止台灣鳳梨進口，此舉恐衝擊我鳳梨產業。對此，蔡政府喊出「吃鳳梨救農民」的口號，盼民眾幫忙消化原要銷往大陸的鳳梨，但雲林菜農林佳新在臉書上貼出台糖鳳梨罐頭打臉，指其產地在泰國，根本就不挺台灣鳳梨。對此，台糖回應了，表示台灣鳳梨甜度高，不適合製作成罐頭，建議直接食用。

林佳新1日在臉書貼出台糖的鳳梨罐頭，指出上頭所標示的「產地」竟然不是台灣，而是標示著泰國，直言政府與其不停大內宣，想要挺農民不如先叫台糖把種植產地，以及加工廠的產線搬回台灣比較實際吧！引發網友傻眼、熱議政府和台糖是否真心挺鳳梨農民。

台糖回應表示，台灣鳳梨較甜，建議直接食用，不適合製作成罐頭。(中時資料照)

對此，台糖副總經理顧孝柔最新回應指出，台糖的鳳梨罐頭一直以來都是委託泰國代工生產，因台灣的鳳梨甜度比泰國產的還高，適合直接當水果食用，並不適合製作成鳳梨罐頭。台糖也在1日發布新聞稿，表示將以最大的能量支持台灣鳳梨，使用台灣鳳梨製作加工食品，並且在相關的台糖通路設置國產鳳梨的專櫃，協助行銷。

台糖的回應再度引發網友討論，表示「就說國外成本便宜就好啦，還要先捧台灣鳳梨，到底有多怕」、「不先捧台灣鳳梨又會被出征了」、「台糖副總經理前面講適合直接吃，後面台糖新聞稿又說要產製加工食品，如果乾、鳳梨冰品，那到底是怎樣？」、「基本上能做成加工品都是次級農產，一級農產都當鮮果賣，不會有人拿一級農產去做加工，那會虧死」、「翻譯：泰國的比較便宜」。

(中時新聞網)