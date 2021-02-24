世紀鋼(9958)受惠離岸風電產品開始大量出貨，去年營運創新高，2020年全年稅後純益9.35億元，再創新高，年增約26.6%，每股純益4.38元，去年度擬每股擬配息4元，同創歷年新高紀錄。

世紀鋼公布，2020年營收約64.09億元，年增167%；受惠風電產品毛利率較高，整體毛利率上升至29.3%，年增13.9個百分點；稅後純益9.35億元，年增26.6%，每股純益4.38元。世紀鋼2020年風電效益開始展現，營運創下新高紀錄，今年在風電相關產品出貨持續看增，有利業績持續成長。

世紀鋼去年第四季本業營運創新高，單季營收18.84億元，季減7.5%、年增93.2%；毛利率達32.5%，季增0.3個百分點、年增9.6個百分點；稅後純益3.17億元，季增11%、年增143%，每股純益1.44元。

世紀鋼去年在離岸風電水下基礎建設開始出貨，帶動營收、毛利率大幅成長，營收及獲利同創歷史新高，每股純益4.38元，公司決議去年度擬每股擬配息4元，配發率91.3%，若以今日早盤116.5元估算，現金殖利率3.43%。

另外，23日公司董事會通過決議辦理發行私募普通股，不超過20,000張，於股東會決議之日起一年內可分2次辦理，預計2次私募資金用途均為充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求。

世紀鋼去年營收創下64.09億元新高，今年在哥本哈根基礎建設基金(CIP)離岸風電訂單進入出貨高峰帶動，法人估年營收挑戰百億元新高。

世紀鋼今年進入哥本哈根基礎建設基金(CIP)離岸風電訂單出貨高峰期，今年最主要離岸風電相關訂單為供貨給CIP的69支水下基樁(PP)、62支套筒式基樁(JACKET)，以及替某公司代工的沃旭36支PP。展望今年，法人推估世紀鋼年營收可望突破100億元大關，換算年增幅度逾56%且再創新高。

(時報資訊)