教育部去年8月明訂「天氣寒冷時，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外」，但據台灣青年民主協會今天公布的「全台國高中禦寒衣物」調查指出，無論天氣多寒冷，有47.3％的高中職及75.7％的國中也要求「無論如何保暖衣物不得外穿」。

行政院院長蘇貞昌日前在臉書貼出「學生安心穿外套，政府給你靠」貼文，要求各校應遵守教育部規定；但今年1月的調查指出，仍有47.3％的高中職及75.7％的國中也要求「無論如何保暖衣物不得外穿」，分別也有25.2％高中職、19.9％的國中要求「要達一定溫度才可外穿禦寒衣物」，但皆違反教育部的「學校不得限制氣溫幾度才能加禦寒衣物」規定。

調查指出，最多的限制為「限制學生帽T帽子不能外露」、「禁止學生配戴圍巾、毛帽」、「限制學生禦寒衣物及配件的顏色」、「女生冬季制服只有裙裝」及「直接沒收學生禦寒衣物及配件」等。

台灣青年民主協會副理事長何蔚慈說，台北市立中正高中校方以「為明顯辨識身份，維護校安全，依本校學生服相關規定，, 律穿著校服外套」；如苗栗私立建台高中校方提及「如果學生穿禦寒衣物於外，將直接沒收禦寒衣物」。他呼籲，教育部應盡速盤點各校校規有無與教育部規定不同之處。

「要求穿著一致無非威權遺毒」，立委范雲表示，威權遺毒認為僅有穿著一致才是美感，而禁止保暖衣物外穿違背學生保暖需求、兒童權利公約、教育部函文等；立委王婉諭說，今年的冬天十分寒冷，但調查卻發現有如此多的學校卻無視教育部規定，因此也要求教育部盡速盤點各校校規有無違反教育部規定之處。

教育部國教署學務校安組學生事務科科長洪甄徽表示，教育部日前已向各校重申不得限制一定溫度以下才能加穿保暖衣物，而各校服儀委員會僅能訂定較為寬鬆的規定，本月8日起開始盤點校規，並持續要求地方政府查核，以促進友善校園的環境，若公立學校違規會依成績考核辦法處置，私校部分則會納入獎補助款考核機制中。

該調查從上月13日起調查，蒐集 2856 位來自全台灣的學生回報，共計有 425 所高中職、181 所國中的同學參與填寫。

(中時 )