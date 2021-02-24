大眾運輸工具遇到變態的例子層出不窮。一名女網友日前搭乘台北捷運時，坐在靠走道的位置，卻遭一名6旬的大叔，不斷地以下體觸碰左手，她嚇得逃離現場，貼文曝光後，留言中有一名自稱是北捷司機的網友分享自保方式，讓大批網友大讚「非常受用」。

原PO 22日搭乘北捷板南線，因還有好幾站才要下車，她看到靠走道有空位，便開心地坐下去，沒多有久後，一名年過60的大叔站在他旁邊，她一直感覺有東西一直碰到她的手，由於對方的外套並沒有拉上，以為只是外套的角角，就無多想。

原PO認為當時並非尖峰時段，對方沒理由靠得這麼近，期間她曾透過一旁玻璃反射查看，並未發現異狀，但對方不斷地碰觸令她感到厭煩，她將視線往對方身上看才發現「X！他褲子拉鍊沒拉！他剛剛一直用那裡撞我」，她趕緊裝沒事起身離開，直至後來有名男子坐上她的位置後，該名大叔才離去。

原PO自認長得相當普通，甚至有點胖，過去從未有異性追求，一直以為只有漂亮的女生會遇到騷擾，「但我竟然也會遇到？」坦言當下真的很害怕，提供該大叔的特徵，「年過60歲、著軍綠色短板羽絨外套、戴深藍色棒球帽。」

貼文曝光後，不少網友認為變態真的不管高矮美胖，並呼籲大家出門在外都要小心；另外留言中也有一名自稱是北捷司機的網友分享自保妙招，遇到突發狀況，直接按下對講機告訴司機員，下一站站長就會來了，或是直接去詢問處告訴站務，北捷裡什麼東西沒有，監視器最多，只要記得特徵就有機會抓到那個人，並且會鎖定他的悠遊卡卡號，他下一次進站就會有事發生囉！

(中時新聞網)