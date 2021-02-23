民眾爆料，台二線驚傳有人深夜封路飆車群聚，從行車記錄畫面更可以看到，整條公路都是汽機車違停，上百人正有說有笑。(摘自爆料公社二社)

民眾爆料，台二線驚傳有人深夜封路飆車群聚，據了解，該段路距離角灣派出所只有一公里的距離，1分鐘內就可到達。(摘自爆料公社二社)

一位民眾爆料，半夜送貨行經台二線金山往石門一帶竟有上百人群聚「封路飆車」。從行車記錄畫面更可以看到，整條公路都是汽機車違停，上百人正有說有笑。不過卻把送貨司機當場嚇傻，不敢開大燈，更不敢按喇叭，只能默默等待讓路。他氣炸直呼，「台灣連一條安全送貨的路都沒有了嗎？」

原PO在臉書「爆料公社二社」上表示，近日行經金山往石門一帶，約台二線36公里處時，撞見一群人在「封路飆車」，現場超過百人群聚，並將汽機車停靠在公路旁。原PO同時提供了一段當時的行車記錄錄影，只見超過上百人沿著公路群聚在公路一旁，在一分多鐘的路程中，四周人潮全不間斷！

原PO指出，該段路距離角灣派出所只有一公里的距離，1分鐘內就可到達。本來並不想理會，但身為大夜司機的他，半夜送貨行經該路段時，被嚇到不敢按喇叭，也不敢閃大燈，只能默默的等他們自動讓路，以避免其他事情發生，就深怕萬一激怒對方，「送貨員只有一個人，能怎麼辦？」原PO事後更氣炸直呼，「現在在台灣，連一條安全送貨的路都沒有了嗎？」希望藉由平台，傳達出小市民的恐懼。

貼文一出，網友紛紛留言說，「都已經2021年， 還有這種事，也是神奇了」、「好恐怖，有沒有趕快報警？太扯了」、「太可怕了吧這群人，晚上都不敢去了」。不少在地人卻早習以為常表示，「那裡週末機會都有飆車」、「北海岸文化你敢嘴？」

對此，金山警分局交通組組長鍾任瑞表示，當時接獲民眾報案後，隨即調派員警到場，發現該處多部車輛已往淡水方向行駛，經員警攔查後，依違規事實逕行舉發闖紅燈、不服稽查等違規行共4件。金山警分局強調，將針對台2線沿線持續加強稽查，不定時進行測速照相，維護民眾交通安全。

(中時新聞網)