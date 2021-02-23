民眾在臉書社團爆料公社上傳影片指出，有民眾在金山往石門間、台2線36公里處「封路飆車」，且距離派出所僅約1公里，他更直言，「現在在台灣，連一條安全送貨的路都沒有了嗎？」金山警分局澄清，當天共舉發4件違規，將針對台2線沿線持續加強稽查，不定時進行測速照相，維護民眾交通安全。

民眾留言表示，一群人「封路飆車」，距中角灣派出所只有1公里的距離，時速60公里的話，1分鐘就到了。到石門的7便利商店時，聽說他們的送貨員經過時，不敢按喇叭，也不敢閃大燈，只能默默的等他們自動讓路，避免其他的事情發生。萬一激怒對方，送貨員只有一個人，能怎麼辦？

金山警分局交通組組長鍾任瑞表示，民眾爆料路段為台二線34.9公里處至34.3公里處（金山往石門方向），警方於21日凌晨3時16分獲報時的地點為29.6公里處，兩處相差約5公里，員警於現場守望未發現聚集民眾後。

於3時24分再次獲報民眾聚集地點於34.9公里處，金山警分局再度派員前往發現該處多部車輛已往淡水方向行駛，通報29.6公里處的執勤員警注意攔查，依違規事實逕行舉發闖紅燈、不服稽查等違規行共4件。

金山警分局強調，將針對台2線沿線持續加強稽查，不定時進行測速照相，維護民眾交通安全。

(中時 )