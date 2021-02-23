針對疫苗問題，行政院長蘇貞昌日前表示，台灣在疫苗的需求上沒有比較大的迫切性。對此，前立委沈富雄在政論節目中直言，現在全世界防護力最差的就是台灣，他還以桃醫的例子開酸「乾淨的冰清玉潔」，讓節目來賓不禁莞爾，沈富雄認為，現在問題的關鍵在於如何和其他國家接軌，並斷言新冠肺炎恐流感化。

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中表示，疫苗的問題，陳時中和蘇貞昌都改口了，因為疫苗來的不順，還稱現在沒有急迫性，而陳時中指台灣很乾淨的說法更好笑。沈富雄直言，目前最大的問題是接軌，而現在全世界防護力最差的是台灣，「我們台灣是零，我們台灣幾乎是零」，並指桃醫群聚感染事件中，21人確診，只有21個有抗體，其他都沒有，「乾淨的冰清玉潔，有如處子」，現場來賓聽到後紛紛大笑。

沈富雄指出，國外是說防護力達到6、7成就解封，通通恢復正常，那時候就發一個護照就去台灣，我們接不接？他並打臉陳時中稱外國的防護力不重要，台灣的防護力才重要的說法，「台灣的防護力不能得病，所以只能靠接種，我們非接種百分之百不可，只有6成的話，帶給進來的人怎麼辦，我們唯一的辦法，就是你有護照不行，還是要關你兩個禮拜，要關人家兩個禮拜，這就沒辦法接軌」。

沈富雄認為，我們未來的問題，也許陳時中已經想到但不敢講，一是接軌時間落後；二是我們防護力水準太高，人家相對而言比較低，不得不讓他進來，又不能關他，他預言最後一定是變成流感化，「去年就講過了，這一定是流感化」。

沈富雄說，最後台灣變成沒有辦法維持零，被迫不能接受零，那就變成流行性感冒，也就是隨時都有案例，但不重要，「那不就流感化？這才是關鍵，陳時中要好好向國人交代」。

(中時新聞網)