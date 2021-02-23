近日有一名女大生表示，日前搭捷運，坐在兩人坐的座位上時，隔壁的空位突然坐了兩名外籍移工，使得她的空間瞬間變得很小，只能與對方的屁股互相摩擦，令她直呼「真的好噁心」，貼文曝光後，意外釣出不少有同樣經驗的苦主。

原PO日前於論壇《Dcard》表示，一如往常地搭乘捷運通勤，她選擇坐在兩人坐的座位上，未料，突然兩名外籍移工硬是要一起坐在她旁邊的空位上，使得她的位子瞬間壓縮得很小，她「嘖」地一聲，以示她的不滿，旁邊的外籍移工看了她一眼後，對她笑了笑，這讓她火氣更大，直問「幹嘛啊？」

原PO表示，兩名外籍移工似乎聽不懂她說的話，也沒有搭理她，由於在外走了整天，也不想起身讓位，就只能與對方的屁股互相摩擦，她直呼「這感覺真的好噁心」。

這段經歷曝光後，意外釣出不少相同經驗的苦主，一名網友表示，某次搭乘台鐵，旁邊的空間只能坐一個人，結果一對移工情侶上車，男生先坐下，在已經沒有任何空間的情況下，女生竟然硬擠坐上來，兩人在那邊開心自拍，「看了就讓人生氣」。

其他網友也說，之前搭公車也遇過硬要擠座位的移工，甚至是在搭乘台鐵對號座時，遇到一名移工直接坐在他的把手上，他反映後對方也是以微笑回應，「我當下真是黑人問號」。不過有人則認為，這樣的言論根本涉及歧視，不只是外籍移工，台灣其實很多阿姨也都有相似情況。

(中時新聞網)