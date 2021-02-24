中國社會科學院台港澳研究中心主任支振鋒指：愛國者治港是香港繁榮穩定生命線。圖為2月9日上午，香港終審法院審理律政司上訴撤銷黎智英保釋案。由懲教署車輛押送至終審法院。（中新社）

中國社會科學院台港澳研究中心、法學研究所研究員支振鋒24日指出，大陸國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前表示，「一國兩制不會變」，但回歸後的香港要由「愛國者治理」。這是對中共總書記習近平提出的「確保『一國兩制』實踐行穩致遠，必須始終堅持『愛國者治港』」重要論斷的貫徹落實，也是大陸國家對近期香港社會重大關切的權威聲音。

環球網報導，支振鋒認為，要走出社會混亂和新冠疫情雙重陰影下的經濟疲敝，就必須貫徹「愛國者治港」根本原則，以止暴制亂、撥亂反正。

支振鋒指出，香港回歸24年以來，大陸祖國始終是香港的堅強後盾。無論是1998年亞洲金融風暴，還是2003年的非典肆虐，抑或2008年國際金融危機，直到目前尚未得到根本控制的新冠肺炎疫情，每當香港遭遇困難和挑戰，中央政府總是在關鍵時刻義不容辭地出手相助，幫助香港渡過難關、轉危為機。

支振鋒表示，改革選舉制度，確保選舉安全，堵住近年來選舉實踐中暴露出的漏洞，確保「愛國者治港」根本原則得到切實貫徹是重中之重。

支振鋒分析，貫徹「愛國者治港」根本原則，是通過明確底線來堅持包容開放，是正本清源而絕非動搖「一國兩制」。強調「愛國者治港」，絕不是要搞「清一色」。香港絕大多數市民素有愛國愛港的傳統，愛國者的範圍過去是、現在是、將來也是廣泛的。香港中西文化交融交匯，社會多樣多元，一部分市民由於長期生活在香港這樣的資本主義社會，對國家、對大陸了解不多，甚至對國家、對大陸存在一些成見和偏見。

對此，大陸是理解和包容的，也堅信他們會繼續秉承愛國愛港立場，積極參與香港治理。香港回歸20多年的事實證明，只有愛國者才能真正為港人謀福祉，為香港帶來繁榮穩定，促進香港與祖國共同發展。

支振鋒強調，《香港國安法》制定實施後，香港投資環境穩定，法治指數穩居前列。歷史必將進一步證明，確保「愛國者治港」根本原則得到落實，確保香港政權體系掌握在愛國者手中，是事關香港前途命運的生命線，也是香港未來的最大利好。

(中時 )