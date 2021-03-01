據日本名醫池川明醫師及相關研究指出，有3成的孩子會擁有胎前記憶。日本一名3歲男童某天突然向母親透露自己上輩子是因為車禍過世，不但清楚講述事發經過，甚至還能畫出事故現場的地圖，當母親循線抵達地圖上的地點時，更驚訝發現細節完全和兒子講一模一樣，當場嚇傻。

根據港媒《香港01》報導，日本一名母親知惠向節目《爆報! THE フライデー》投稿，表示在她兒子光二（化名）3歲那年，某天她正在念床邊故事給他聽，光二卻突然說，「我還是比較喜歡『以前媽媽』的聲音，非常溫柔，好想她喔…」。後來兒子更不時向她透露自己前世的往事，甚至表明自己前世是因為車禍或過世，還清楚描述死亡經過和畫出事故現場的地圖。

因為細節太過於真實，也不像是3歲孩童能編出來的內容，知惠確信這就是光二的胎前記憶，也決定幫兒子完成心願，找到「前世的母親」。她通過社群網站描述經過，希望有知情人士可以幫忙提供線索，幾個月後她接到一名陌生人的來信，表示「我後輩的兒子幾年前因為車禍去世了，事件經過跟你說的幾乎一模一樣。」並附上事故發生地點。

當知惠抵達現場後，發現所有的景物和交通號誌的位置都和光二畫的圖完全一樣。最後知惠寫信給該名陌生人的後輩，表示想見他們一面，但對方卻因為不想再想起悲傷回憶而婉拒，知惠知道後也決定將推特刪除，好好活在當下，不再繼續探索這件事情。