彰化高中學測成績表現亮眼。（彰中提供／吳敏菁傳真）

學測前已經有九位彰中人在特殊選才大放異彩，彰化縣政府教育處課程督學張淑惠特別代表王縣長到校貼榜致賀。（彰中提供／吳敏菁傳真）

學測出爐，彰化高中數理資優班蔡睿哲拿下5科滿級分75級分，科學班黃政雅也擊出全壘打，拿下4科滿級分。這次彰中表現搶眼，選考國英數自社5科加總， 74級分2人，73級分2人，71級分2人，70級分5人。

選考國英數自四科合計達55級分以上者41人，四科合計達50級分以上者135人。選考國英數社四科合計達55級分以上者18人，四科合計達50級分以上者189人。

滿級分蔡睿哲分享讀書祕訣就是專注、花時間投入，蔡睿哲父母都是文科的教師，史地讀起來有趣輕鬆，英文也是強項，數學遇到一遇到瓶頸，一定搞到懂，數學老師就特別稱讚，主動發問，得到徹底理解。在數學超難得情況下，全方位顧好每一科，通通拿下了滿級分，未來目標是讀醫科。

黃政雅是女生，國中成績就頂尖，親友介紹彰中師資好，但彰中開放女生入學的名額只有科學班，瞄準目標上彰中科學班，樂在學習，成績路一路保持頂尖。

國立彰化高中校長王延煌表示，今年高三生在科學班導師王鴻翔老師及數理資優班龔詩尹老師帶領下，今年各考科測驗難度普遍提升，彰化高中學子在國、英、數、自、社五科，優於全國之頂標與前標標準。

王延煌也分析，自前年學測由必考5科改為選考、個人申請入學最多參採4科之後，今年適逢舊課綱最後一屆；在考招變革的氛圍裡，學子仍選擇5科全考者有較去年攀升的趨勢。家長、學生普遍仍有多報考1科、多1個選校選系的機會的想法

今年學測數學號稱史上最難，平均降低3、4級分，但配合國家政策及產業需求，台大、成大、清大、陽明交大等理工科系都增加外加名額，自然組考上頂大的機會也大幅提升。學校也開放高一至高三學生都可以依據自己感興趣的學群學類及早探索，鼓勵學生積極報名「大學博覽會」及「大學各校系自辦寒暑假營隊」，加強對各學系的深入瞭解。

彰中學測亮眼，之學測前已經有9位彰中人在特殊選才大放異彩，保送成功、中正等國立大學，榮登金榜，家長會特別頒贈獎學金、貼紅榜祝賀。

(中時 )