鑒於十字弓被用於殺人或傷害事件的案例，日本內閣會議今天通過槍刀法修正草案，規定未來要持有十字弓須先申請許可，違者最高可關3年。若草案獲國會通過，將在明年中實施。

去年6月，兵庫縣寶塚市發生十字弓凶殺案，當時23歲的野津英滉，用十字弓對家人行兇，造成3死1重傷。

日本朝日新聞報導，去年兵庫縣十字弓凶殺案後，警視廳的專家會議在去年12月彙整報告書，要求修法納管十字弓。

根據警視廳統計，2010年1月到2020年6月間，有32 件使用十字弓的案件，其中13件是殺人或殺人未遂、強盜致傷等造成身體傷害的案件。

報導指出，修正草案是日本法律首度明記納管十字弓。列管對象是固定弓弦、所發射的弓矢威力可致人於死的十字弓，幾乎市面上所有流通的十字弓都將納管。

未來若要持有十字弓，須先向地方政府的公安委員會申請許可，並須先接受相關講習課程，且用途僅限於運動的標靶射擊或動物麻醉等；販賣十字弓的業者也須申請許可，且在販售時有義務出示許可證。

若未取得許可就違法持有十字弓，將可處最高3年徒刑與最多50萬日圓罰金。新法上路後，原本已持有十字弓的民眾，須在6個月內申請許可或廢棄十字弓。

(中央社)