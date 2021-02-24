台61線西濱快速公路日前發生20車連環撞車禍，造成2死8傷悲劇，台中市警察局交通大隊呼籲，用路人開車時若行經濃霧視線不佳路段，務必減速並保持適當距離，掌握「8＋1」安全駕駛守則，遠離交通事故。

1、減速慢行：在霧中盡量減速慢行，盯緊前車並與前車保持足夠的安全距離。

2、開啟頭燈、前後霧燈及危險警示燈。

3、減少變換車道：高快速道路霧區路段，能見度太差時，建議從最近之交流道駛離，或放慢速度、拉長與前車距離，減少變換車道，以免後方來車來不及反應造成危險。

4、若濃霧過大，暫停路邊(肩)等霧散再上路。

5、保持除霧、清潔雨刷與玻璃：將車窗打開一條縫，使車內外空氣流通，溫度保持一致，避免擋風玻璃內凝結霧氣。並且須先行以雨刷水，將擋風玻璃先刷洗清潔。

6、緊盯標線、儘量行駛路中間：在大霧中，可以盡量利用殘存的視距，盯住路中的分道線行駛，但一定注意不要跨線行駛。

7、善用喇叭：霧天視線不好，按喇叭可以起到警告行人和車輛的作用，當聽到其他車的喇叭聲，應當立刻鳴笛回應，示意己車的位置。

8、切忌急煞：在大霧天開車應該用點煞來慢慢降低車速。突然地急剎車會讓後方車輛來不及反應，導致追尾的發生。

台中市警察局交通警察大隊建議，除上述8大要領外，另外1招「2階段處置」，預防2次事故發生。當駕駛人在快速道路發生事故時，建議採「2階段處置」，第1階段先下車確保自身安全，如果後方車流多且速度快，建議先短暫離開車道至安全處所（如路肩）。

另外，第2階段立即觀察後方狀況，在確保安全的前提下，迅速將車上故障標誌取出、放置車輛後方80–100公尺（車道線每組10公尺、可參考運用）處，並報警處理，以維護安全。

(中時 )