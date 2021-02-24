警政署長陳家欽（左二）24日特地南下到嘉義縣警察局了解案情。（嘉義縣警察局提供／張毓翎嘉義傳真）

警政署長陳家欽（第一排中間）嘉勉偵辦有功人員，肯定辦案同仁的努力。（嘉義縣警察局提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣警察局破獲國內史上最大宗的大麻製造案，查獲1648株大麻、4公斤大麻花，市值5億200萬元，警政署長陳家欽24日特地南下到縣警局，嘉勉偵辦有功人員，肯定辦案同仁的努力，並指示持續向上溯源追查大麻植株來源及成品流向。

34歲周男夥同30歲李男等人在嘉義縣市承租多處新建透天厝種大麻販售牟利，警方歷經3個多月調查，日前搜索逮捕周、李2嫌，並查獲1648株大麻、4公斤大麻花，攔阻毒品流入市面。

陳家欽今天到縣警局，除了表達肯定之意，也指示同仁應持續追查，特別是此案嫌犯分工明確，種植數量龐大，甚至查扣罕見的大麻成品包裝容器及標籤等。陳指示專案小組人員擴大清查此集團的販毒分工結構，追查其他在逃共犯。

陳家欽表示，這次是第2次到嘉義縣慰勉同仁，上次前是去年6月同仁偵破11萬包新興毒品咖啡包案，這次再查獲大宗毒品案件，除肯定同仁優異表現外，亦請刑警大隊應注意嘉南地區毒品販運趨勢。

陳家欽還提到，行政院「新世代反毒策略」中，以「阻絕毒品供應網絡」為重點工作，警察機關屢次查獲各類重大毒品製造、走私、販賣案件，足見警察同仁對緝毒工作的用心與努力。

嘉義縣警察局表示，專案小組除將持續擴大追查是否尚有其他可疑種植之處所外，並呼籲民眾如發現周遭有人承租房屋但卻門窗緊閉的可疑處所，可以向警方主動檢舉，共創無毒、宜居的良好環境。

(中時 )