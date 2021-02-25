台灣東部海域地震規模4.6 最大震度宜蘭縣3級 05:482021/02/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣東部海域地震規模4.6 最大震度宜蘭縣3級(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，25日4時9分發生芮氏規模4.6地震，地震深度58.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方22.6公里（位於臺灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。1100225 興富發銷售紅盤 前二月大賣73億 冰島強震致火山活動增加 首都雷克雅維克搖不停 (中央社) #宜蘭縣 #地震 #大震 #規模 #公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威力彩頭獎今上看7.2億元 台灣彩券催買氣 13:222021/02/25 生活 富士通全球第一快超級電腦「富岳」 結合AI提供實時海嘯預測 09:362021/02/24 財經 陸未來15年交通網規劃綱要出爐 帶動商流巨變 12:202021/02/25 兩岸 疫苗接種加速 醫療基金喊燒 04:102021/02/25 投資理財 電動車新創 Lucid 新車要搶 Model 3 市場，未來再推 70 萬元級平價電動車 09:242021/02/25 汽車情報-汽車新聞 軌道傳奇數位化 追20世紀末鏡頭 04:102021/02/25 焦點要聞 晶片電阻掀漲風 華新科跟進 04:102021/02/25 財經要聞 228連假 國道5號北上南下連兩天均高乘載 04:102021/02/24 地方新聞 台灣5G＋ ETF 受益人數近28萬 04:102021/02/24 投資理財 專家傳真－亞洲新興國家 2021的新挑戰和新機會 04:102021/02/25 專題周報 走訪火山「趣」 「悅讀陽明山」環境教育課程開放預約 10:422021/02/25 生活 社會熱門新聞 濃霧駕車「8＋1」守則台中交警教你怎麼做 - 社會 卸貨出意外 台中男解繩索遭「採光金屬罩」重壓爆頭亡 - 社會 陽明山看日出 150cm女大生遭亮刀逼性侵 眼鏡噴飛逃不掉 - 社會 發現親媽與醫師外遇鹹濕簡訊 他慘遭報警送精神病院隔離 - 社會 【黑幫亂鬥】影片曝光！蝦米穿防彈衣槍斃角頭 下秒開賓士投案 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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