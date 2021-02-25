美國企業及個人遭中共言論審查或恫嚇時有所聞，多名參議員今天提出法案，要求總統成立跨部會工作小組監控與因應相關事件。法案也要求國務卿委外撰寫報告，讓外界更了解中國作為。

近幾年發生多起美國企業遭中國言論審查事件。2019年時任NBA休士頓火箭總經理摩瑞（Daryl Morey）推文支持香港反送中的言論，引發中國大規模抵制；北京也曾在2018年施壓包含美籍航空在內的多家國際航空，要求將台灣改成符合「一中原則」的標示。

民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）今天率領同為民主黨的華倫（Elizabeth Warren）、共和黨的盧比歐（Marco Rubio）及柯寧（John Cornyn）等跨黨派參議員，提出一部新法案，盼透過跨部會努力因應中國言論審查與恫嚇作為。

法案要求美國總統成立跨部會「中國言論審查監控與行動小組」（China Censorship Monitor and Action Group），並分別指派一名白宮國安會、白宮國家經濟委員會成員擔任小組主席與副主席。

根據法案內容，小組成員將由國務院、商務部、財政部、司法部、美國貿易代表署（USTR）、國家情報總監辦公室、聯邦傳播委員會、美國國際媒體署（USAGM）等跨部會成員組成。

法案表示，小組將負責監督制定並執行跨部會策略，以監控並因應由中國政府下令或間接支持、對行使言論自由之美國實體或個人所進行的言論審查或恫嚇作為，包含在中國從事業務的美國企業。

法案規定，小組成員每年至少應會面2次，也須定期向國會提出年度報告，詳述小組為因應中國言論審查、恫嚇挑戰所制定的戰略目標與政策，並說明相關作為及成果；小組成員也須在法案生效90天內及往後每年，向國會進行工作簡報。

此外，法案也要求美國國務卿，在法案生效90天內委託獨立合格研究機構撰寫報告，分析中國言論審查及恫嚇作為的主要趨勢、模式與方法，及美國實體或個人若批評中共會面臨什麼衝擊與後果。

默克利透過新聞稿表示，表達意見並讓個人聲音被聽見是人類基本權利，全世界數十億人都珍惜且渴望這項權利。

他強調：「中國恫嚇並對美國人民、企業進行言論審查所帶來的衝擊，我們必須進行監控及拿出因應作為。如此一來我們才能制定策略，捍衛自由基礎，並向壓迫與摧毀這項自由的人們進行究責。」

時任共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）也曾在2019年10月提出類似法案，但當時並未排上委員會議程，最後無疾而終。

(中央社)