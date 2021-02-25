根據韓國官方25日最新經濟數據，因越來越多消費者已習慣從網路上購物，加上適逢農曆春節採買，韓國元月零售銷售額金額年增6％。

這份報告中，這26家主要實體與線上零售業者，元月總收入為12.5兆韓元約112億美元，高於2020年同期11.7兆韓元。

其中，線上商店交易成長迅速，營業額年增率為22.6％。特別是11日至13日農曆春節採買，民眾線上農產品與加工食品交易量暴增49％。

還有，越來越多居家工作者，因此家用電器與電子產品的需求量大增43.3％。此外，家具添購金額也增加22.1％。

不過礙於疫情，讓旅遊行程與音樂會門票銷售量減少14.2％。

因為韓國元月曾實施較嚴格的社交規範措施，故實體商店業績平均少約5.8％。超市與百貨公司營收更是分別減少約11.7％和6.3％。

但便利商店是個例外，元月銷售年增2.4％，因即食食品大受韓國民眾歡迎。

而2020年，韓國綜合零售銷售金額年增率為5.5％。

(時報資訊)