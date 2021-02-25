台灣證券交易所指出，基於「期貨ETF」與「證券ETF」二者商品屬性暨風險特性不同，證交所修訂「各類證券簡稱命名原則」，將自3月2日起，期貨ETF中文簡稱前2位元組固定為「期」字，以利投資人自ETF證券簡稱辨識。

3月2日起，例如：原本「元大S&P黃金」中文簡稱，變更為「期元大S&P黃金」，「富邦VIX」變更為「期富邦VIX」，總計目前有15檔期貨ETF變更名稱。證交所表示，有關ETF投資風險可參考該公司網站ETF專區簡介。

(時報資訊)