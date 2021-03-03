據業界人士透露，法國銀行業團體希望歐盟立法，讓非歐盟銀行對歐元衍生品清算業務，從倫敦移向法蘭克福市等歐盟地區。

自從英國在去年底離開歐盟後，歐元股票交易已經從倫敦移往歐盟；而歐盟目前則目標在歐元清算業務，並在上周開始與銀行業界進行會議討論。

據了解，法國銀行聯合會(FBF)認為，如果僅要求非歐盟銀行自願性地將歐元清算從倫敦證交所清算部門倫敦清算所(LCH)移出到歐盟，此將是行不通的。FBF希望歐盟有新法律，讓非歐盟銀行的歐元清算「強制性的搬遷」。

英國央行行長貝利(Bailey)在上周表示，將非常堅定地抵制任何將非歐盟銀行的清算工作移往歐盟的企圖。

消息人士指出，法國銀行業有一路線圖，將讓法蘭克福市的德國證交所清算部門得以擴張服務。FBF提議階段性地搬遷，先從短期利率掉期交易開始。FBF認為整個路線圖的完成需要至少一年時間。

目前倫敦清算所已獲得歐盟允許，在2022年6月之前得以臨時地為客戶進行清算；但是倫敦證交所希望能獲得長期的准入。

(時報資訊)