電子紙廠商E Ink元太科技今天宣布，與繪圖板、互動式繪圖顯示幕和數位介面解決方案的全球領導廠商Wacom、元力電紙平台（Linfiny）共同推出新一代電子紙筆記本解決方案。

元太說明，這項解決方案採用Wacom電磁感應（EMR ）技術，提供更高的準確性、4096階感壓等級，並支援更快速的筆寫速度。此方案同時具備10.3吋與13.3吋等兩種電子紙螢幕規格，且採用最新的E Ink Carta 1250 電子紙面板，提供更佳的顯示對比與更快的翻頁速度，輔助提升數位筆寫速度，精進使用者體驗。

元太表示，過去3年來，Linfiny公司與元太科技緊密合作，將最新的E Ink Carta電子墨水薄膜技術與最佳視覺表現整合進新的解決方案。此電子紙筆記本解決方案具備超薄、類紙質感與人體工學設計，10.3吋僅重261克、厚度約5.85公釐；13.3吋僅重368克，厚度約5.7公釐。

元太解釋，上述兩種尺寸規格均可使用支援Wacom EMR技術的數位筆，具有快速反應特性，筆跡顯示反應率低於30毫秒，在防滑與非玻璃表面的流暢筆寫觸感，讓筆寫體驗更佳直覺。基於Wacom的電磁感應技術下，解決方案可採用其他由Wacom技術驅動的數位筆，例如可精準繪圖與細線圖像化的東雲（Shinonome）電子筆。（編輯：趙蔚蘭）1100225

(中央社)