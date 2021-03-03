工業級儲存廠商宜鼎(5289)近期參加德國Embedded World線上大展，會中搶先業界推出工業等級PCIe Gen4x4固態硬碟等系列新品。持續搶攻擴大經營歐洲市場。

宜鼎國際(innodisk)持續推進海外市場，近期於德國Embedded World線上展覽中，連續推出五場產品與技術研討會，積極推進歐洲市場回溫的市場需求。本次研討會中不僅將展示業界最新的工業級PCIe Gen4x 4 SSD全系列產品與技術應用實例，也搶推最新智慧車聯網解決方案，以及DDR4 3200與CANBus等重點產品，進攻AIoT智慧物聯市場。

隨著PCIe擴大導入，宜鼎搶先佈署規格完整的工控等級固態硬碟產品，包含最新的PCIe Gen4系列以及Gen3產品線。而新品Gen 4x4 SSD產品線不僅涵蓋各種外型規格，包含U.2以及M.2 2280/2242；容量也擴充至8TB。目前全線產品皆通過工業等級寬溫-40℃到85℃測試，將以業界最完整產品線積極搶攻歐洲市場。

在這次的線上研討會活動中，宜鼎也將展示多樣智慧物聯技術與解決方案，包含InnoOSR SSD，透過一鍵還原的功能快速進行系統還原，並且具備全天候自動監控與自動還原功能，為物聯時代的設備維運提供強大備援。最新的智慧交通解決方案，則整合了車載訊號、邊際運算、影像辨識等集團技術，提出可應用於不同領域的整合解決方案，分享包含智慧農業、自駕車等成功應用案例，尤其看好歐洲市場，對於智慧車、電動車比重紛紛加速投入。

(時報資訊)