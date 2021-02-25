我國房屋稅籍最新統計出爐，財政部25日發布房屋稅籍個人歸戶統計，首次排除共有、自住房屋、地下室等情況，依2020年度統計，我國有48.2萬人持有非自住房屋、堪稱官方認證的囤房族，其中更有1,747人持有非自住房屋十戶以上、為囤房大戶。

財政部指出，我國個人自住房屋上限為三戶，也就是個人、配偶、未成年子女可分別居住在三間房屋皆屬於自住範圍，可適用房屋稅較低稅率，依各縣市規定多為1.2％。

然而，若排除掉自住屋與其他無法利用情況如地下室、建築結構等因素，我國有48.2萬人持有非自住房屋，為未來囤房稅潛在課稅族群，其中有79％為持有一戶、13％為持有兩戶、4％持有三戶，四戶以上約5％，持有十戶以上者為0.36％。

官員表示，未來財政部會依照這48.2萬人，再依據城鄉差距、縣市差異、房屋狀態等三大方向細分出囤房稅課稅對象，做整體政策評估，若確定要實施全國統一囤房稅制，我國才能做好萬全準備。

(工商 )