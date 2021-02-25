遠雄人壽宣布，一年一度校園創作賽事「金險獎」正式揭開序幕，自2月22日至5月24日展開為期3個月的影音創作徵件比賽，遠雄人壽舉辦金險獎今年已邁入第三屆，隨著參賽者水準年年不斷提升，今年特別設置高額獎金，首獎高達15萬，累計總獎金38萬，第二、三名也分別祭出9萬及5萬的獎金，遠勝多數校園賽事，希望激發好創意。

今年活動並擴大參賽族群，鼓勵大學及研究所學生，不論是校園中的創意鬼才、影音高手或者天才導演，只要有意願皆可來參加，投入金險獎舞台嶄露頭角。今年活動宣傳影片也首度與UBA冠軍隊伍世新女籃跨界合作，邀請5位明星球員首挑大樑，擔任影片主角，展露精湛球技讓意外不意外，真實傳達金險獎活動主題。

本屆徵件主題「好險 Hold得住」，期望年輕世代發揮創意，運用詼諧的手法創作，面臨生活中意想不到的意外，提前做好準備，迎刃而解、完美HOLD住人生百變樣態，透過金險獎活動，遠雄人壽希望引領年輕學子關注生活中意外與提前準備的關聯，建立「需要 提前準備」的風險規劃意識。

為打造高規格的參賽環境，遠雄人壽今年力邀5位產學界翹楚，組成金牌評審團，其中曾任金馬評審的世新大學副校長陳清河及知名攝影導演關本良，專業高度首屈一指。

此外，為擴大活動影響力，今年更延展影響效應，全新推出「小小金險獎」，邀請偏鄉小學生參與，給予孩童揮灑創意、發光發熱的舞台，同時導入「小小金險Mentor」計畫，由歷屆金險獎參賽同學自願性遠距教學及實地指導，陪偏鄉孩子們邊學習邊創作，拍出最有趣的好險時刻。

金險獎評選標準著重作品創意、故事主題、攝影技術、剪輯技巧、視覺呈現及後製能力，獎項精采多元，激發年輕世代大膽展現自我，凡在校不分科系、不論背景，只要秀出好作品，就有機會抱走15萬元首獎獎金。

(中時 )