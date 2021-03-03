票選幸福企業，抽1萬元獎金，是真，也是金！1111人力銀行推動2021幸福企業活動，只要上網參與投票者即可獲得抽獎資格，自2月9日至4月6日，週一至週五皆抽出1位成功投票者，可得1萬元獎金。今(3)日活動邁入第12天，於「1111幸福企業大聲說」直播節目中抽出得獎者，由住在北市內湖區的蕭小姐幸運獲獎。

今年，對蕭小姐而言真是幸運的一年。因為有朋友告知1111人力銀行舉辦幸福企業票選活動，還有機會抽中1萬元獎金。個性熱心的她，為支持心目中的幸福企業，她每天都會上網投票，完全沒想到有天自己也能成為得獎的幸運兒。

除此之外，蕭小姐還透露，農曆年前公司有些異動，所以她也同時也上1111找工作。沒等太久，就接到面試通知，結果年後就到新公司報到，擔任她喜歡的活動企劃一職。無論是抽到1萬元獎金，還是順利轉職成功，都讓她直呼自己太幸運了，牛年才過2個月就雙喜臨門。

對於1萬元獎金該如何運用？蕭小姐表示，自己會先把它當一筆基金存下來，待有適合投資的標的再來下手。開心抽到萬元獎金，蕭小姐秉持著好康逗相報的心情，也會將這訊息告訴其他親朋好友，希望將這好運傳達給更多人知道。

(中時新聞網)