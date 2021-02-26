台中后里橡膠工廠死灰復燃 居民一夜難眠 09:372021/02/26 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 后里橡膠工廠死灰復燃，半夜竄出陣陣濃煙。（摘自臉書社群〈后里幫〉／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市后里區內東路廣益巷一間橡膠工廠20日大火，由於火勢一發不可收拾，造成空氣嚴重汙染。但今日凌晨卻又死灰復燃，陣陣火煙直竄天際，附近民眾直呼怎麼又燒了，憂心空氣品質一夜難眠，消防人員也疲於奔命動員救火，所幸火勢順利撲滅。 銅價期貨攀新高 偷剪電線案死灰復燃 天生就是印鈔機 5生肖賺錢手段高明 最可能一夜暴富 (中時 ) #橡膠工廠 #死灰復燃 #難眠 #火勢 #一夜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防地面型跳票 屋頂光電目標再上修 04:102021/02/24 社會新聞 台商嗅到商機 瞄準綠能環保 04:102021/02/25 焦點新聞 黑手做文創1／美國麥當勞、星巴克找上門 板金工廠竟然有冷氣又乾淨 08:162021/02/26 財經 ØZI忙工作 葉璦菱虧吃飯要預約 04:102021/02/26 娛樂新聞 五股坑溪飄油汙 調理包工廠作祟 04:102021/02/24 地方新聞 全球媒體付費爭議 臉書難善了 23:002021/02/24 財經 大林蒲遷村安置地，未來發展可期 11:202021/02/25 區域情報-高雄 ØZI 被葉璦菱爆料形象全毀 露屁股蛋YT遭關頻焦慮失眠 20:112021/02/25 娛樂 新增5境外 陰陰陽陽難捉摸 04:102021/02/26 生活新聞 專家傳真－相愛容易分手難—淺談裁員解雇 04:102021/02/25 專題周報 爭取地方回饋金 桃園新屋4里長率眾嗆造紙大廠沒誠意 13:572021/02/24 寶島 社會熱門新聞 最美岳母爆紅 與女婿合照遭誤認夫妻 女兒苦笑曝憂慮 - 社會 直擊》大園物流倉儲深夜惡火狂燒 3000平方公尺廠房成灰燼 - 社會 發現親媽與醫師外遇鹹濕簡訊 他慘遭報警送精神病院隔離 - 社會 我屁股痛痛 學弟爛醉倒床上慘遭學長後方侵入 - 社會 上街宣揚老公尺寸短小、快槍俠 人妻下場慘求尪：我錯了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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