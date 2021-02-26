台中市后里區內東路廣益巷一間橡膠工廠20日大火，由於火勢一發不可收拾，造成空氣嚴重汙染。但今日凌晨卻又死灰復燃，陣陣火煙直竄天際，附近民眾直呼怎麼又燒了，憂心空氣品質一夜難眠，消防人員也疲於奔命動員救火，所幸火勢順利撲滅。

(中時 )