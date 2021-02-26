台灣基進立委陳柏惟在立法院質詢時指出，有些醫護人員對於疫苗的施打有疑慮，行政院要如何因應？行政院長蘇貞昌表示，全世界在施打疫苗時有各種不同情況，台灣施打時間較晚，有時間可以搜集各種資料，將以有效、保障同胞健康為最高原則，目前醫護人員為第一施打順位，但也會尊重他們的意願。

衛福部長陳時中解釋，疫苗的覆蓋率很重要，會不斷搜集各種資料給民眾和專業人員參考；此外，目前規畫好的資訊系統裡已涵蓋疫苗施打總量與分布，也會製作疫苗地圖，讓民眾可以選擇區域，並了解有什麼疫苗可以施打。

至於IBM警告，將有駭客鎖定疫苗供應鏈進行攻擊，蘇貞昌回應，政府有掌握針對台灣的各種攻擊，各部會也會注意，研議因應相關狀況。

至於中國大陸製的疫苗，是否有副作用等疑慮，陳時中回應，相關研究可分為兩種，成熟後在期刊上發表，以及提供給特定單位參考的機密資料，須簽署保密協定，目前沒有拿到中國製疫苗的資料，所以還沒進到相關程序。

(工商 )