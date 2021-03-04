台灣迎來第一批新冠疫苗，然而，衛福部長陳時中日前說，施打疫苗後，體內會同時存在抗體與病毒，此話一出，讓民眾大感緊張。大家都知道疫苗是用病毒製成，陳時中這麼說，是指疫苗從打到體內到發生效用之間會有過渡期，疫苗裡的病毒有可能會造成感染嗎？這番發言，讓許多人大惑不解，難道疫苗不打沒事，打了反而可能會感染？

還原陳時中在立法院答詢時說的話，他說，民眾接種疫苗後，可以增加自身的保護力，但身上仍可能存有新冠病毒，而這種病毒是否具有傳染力、傳染力多強，還在研究中。

●少量病毒未被抗體消滅前 仍可能傳染他人

國家衛生研究院感染症與疫苗研究研究員暨生物製劑廠執行長劉士任解釋，施打疫苗後，體內會帶有抗體，一旦遭到病毒感染，抗體就能擊退這些病毒，避免或減輕病毒對身體造成的危害。

然而，在抗體「完全」消滅病毒前，體內仍可能帶有少量病毒，也就是在這少量病毒還未被完全殲滅前、病毒與抗體同時存在體內的這1、2天時間差，可能將病毒傳染給其他人，「但這樣的機率非常小。」劉士任說。

《BBC》也報導，大部分疫苗要接種2～3週之後才會產生保護力，如果在接種疫苗的第2天或1週後暴露在新冠病毒下，還是有可能被感染，也有機會將病毒傳播給其他人。

即便接種疫苗數週，如果暴露在新冠病毒下，也無法保證完全不會被感染；已有數據顯示，部分接種過疫苗的人還是感染了新冠病毒，但相較沒接種疫苗的人，病毒量較少，症狀也更輕微，傳染給其他人的機會也較小。

●完整接種疫苗 7～14天後才會產生保護力

此外，衛福部疾病管制署官網最近也上架新冠疫苗專區，介紹國內目前可能採購到的疫苗種類、可能的副作用及施打對象等。

該專區提及，對於需要接種2劑的新冠疫苗，通常在第2劑接種後7～14天才會開始產生保護力。以色列最新的實證結果顯示，接種1劑BNT疫苗後14～20天，保護效力近6成，但疫苗保護力持續多久未知。目前仍建議完整接種所需劑次，才能獲得足夠保護力。

而且現在已知的新冠疫苗大多是緊急使用授權，臨床試驗平均只追蹤2個月，不清楚疫苗是否能提供長期保護力。疾管署疫苗專區強調，接種疫苗後，仍有少數機會感染新冠病毒，所以接種疫苗後還是要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，降低感染風險。

(中時新聞網)