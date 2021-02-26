為讓大眾更加了解台灣蝙蝠，行政院農業委員會特有生物研究保育中心將於27日在保育教育館自然學堂及第3放映室，舉辦寓教於樂的「暗夜精靈-神奇蝙蝠」首映，該片透過研究人員與攝影團隊耗時2年拍攝，一舉獲得2020美國自然環境野生動物類短片競賽3項卓越獎與2項優選獎，精彩可期。

活動包括親子動手做的「為蝙蝠做個家」蝙蝠屋DIY彩繪，將於27日下午1點30分開始，開放20組親子網路報名，甫一開放即報名額滿。本活動特別邀請到雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館館長張恒嘉，以及藝術家顏暐沅先生擔任當天講師，透過親自動手製作蝙蝠屋，更加體會生活周遭蝙蝠的生活習性與重要性；「暗夜精靈-神奇蝙蝠」影片首映將於當天下午3點30分報到入場，放映前將由許鴻龍導演導讀，放映後更有特生中心主任鄭錫奇進行簡單有趣的有獎徵答，透過影片放映以及與研究者的對談，介紹臺灣蝙蝠的種類、食性、棲所、生殖與度冬行為等，以及蝙蝠利用回聲定位、視覺、嗅覺等方式覓食，讓大眾更加了解蝙蝠不為人知的小秘密。

27日(六)「暗夜精靈-神奇蝙蝠」首映活動，將藉由蝙蝠屋介紹與DIY，生態影片導讀、播映及映後座談，使參與者更加認識生活周遭環境的野生動物，以及其於生態系統中扮演的角色，並透過參與環境教育活動，進而認同全台生態保育與相關研究工作的重要性，特生中心誠摯邀請大眾共同參與，相關資訊公告於特生中心臉書粉絲頁。

(中時 )