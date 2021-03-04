「他們在島嶼寫作」文學紀錄電影暌違6年，第3系列首部上映的是台灣最具爭議、也最被忽視的現代主義小說家–七等生的紀錄片《削瘦的靈魂》。由《白蟻–慾望謎網》《穿越和平》導演朱賢哲執導，紀錄傳主七等生晚年生活、探索小說家內心深處，並訪談多位親友、學者、作家，更以特效動畫重現代表作〈我愛黑眼珠〉等筆下場景。

七等生的小說在60年代備受文壇爭議，因其文體奇特、形式怪異、晦澀難懂，且主題多為挑戰道德情慾之禁忌、直視人性的黑暗面等題材，曾被批判為是辱國敗德的作品。然而在時代的洗鍊下，其文學藝術價值卻越顯珍貴，成為了不朽的經典之作。

由於七等生封筆淡出隱居多年，一開始便拒絕紀錄片的拍攝，《削瘦的靈魂》導演朱賢哲始終難以紀錄到作家身影，後來因緣際會與七等生女兒劉小書相認，彼此為20年前結識的動保團體朋友，透過她的協助才總算突破七等生心防，順利完成拍攝工作。電影將於3月19日全台上映。

(中時 )